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НовостиОбщество4 июня 2026 7:55

Россельхознадзор обнаружил опасных насекомых в импортных фруктах в Приамурье

В Амурской области при проверке партий фруктов и ягод, ввезенных из Китая, специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинных вредителей
Никита Тишков
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Амурской области в ходе контроля партий свежих фруктов и ягод, поступивших из Китая, специалисты Россельхознадзора выявили объекты, подпадающие под карантин.

С января текущего года через границу в регион было ввезено около 20 тысяч тонн растительной продукции: цитрусовых, винограда, яблок, груш, ананасов, ягод и экзотических плодов.

Взятые образцы направили на лабораторный анализ. В итоге в партиях киви, слив, клубники и малины нашли несколько типов опасных насекомых, включая щитовок и трипсов. Вся заражённая продукция была изъята и уничтожена согласно установленным правилам.

Как подчёркивают в ведомстве, такие проверки проводятся на системной основе. Их главная цель — предотвратить занос карантинных организмов на территорию области и обеспечить защиту местного сельского хозяйства.