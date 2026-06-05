В Белогорске завершают возведение опор путепровода через Транссиб

Фото: правительство Амурской области

Специалисты компании «Мостострой-11» заканчивают строительство опор дорожной части путепровода в Белогорске. Как рассказали в амурском Минтрансе, к концу лета рассчитывают завершить возведение опоры, удерживающей сам путепровод. Сейчас ведутся работы по погружению фундамента — идёт забивка свай.

Объект возводится в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно идёт монтаж пролётных строений. Их общая длина — 389 метров, ширина — 9 метров. Установлено 10 из 16 пролётов. Они изготовлены из стали с повышенными требованиями к прочности и коррозионной стойкости. Затем готовую конструкцию установят на опоры методом продольной надвижки.

После сборки строители приступят к обустройству проезжей части путепровода и подъездных путей к нему.

Всего путепровод будут держать 16 железобетонных опор. Общая протяжённость сооружения превысит 378 метров.