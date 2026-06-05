Историческое здание кардиоцентра в Благовещенске восстановят к 2027 году

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В областном центре Приамурья идёт восстановление объекта культурного наследия на улице Горького, 97. Здание кардиоцентра сильно пострадало от пожара в апреле 2021 года. Подрядчик должен завершить все работы по обновлению памятника архитектуры в 2027 году.

Ремонт проводится при поддержке министра здравоохранения РФ и губернатора Амурской области. После завершения восстановления здесь разместится Аккредитационно-симуляционный центр третьего уровня. Он станет площадкой для подготовки и аккредитации врачей региона, сообщили в областном Минстрое.

Двухэтажное здание площадью более 1286 кв. метров находится в историческом центре Благовещенска. После пожара его временно укрыли и законсервировали.

Сейчас на объекте ремонтируют кровлю, обновляют фасад и демонтируют перекрытие первого этажа.

«Все работы проводятся с соблюдением строгих норм и правил, предъявляемых к объектам культурного наследия. Инженерное сопровождение и круглосуточный строительный контроль осуществляют специалисты ГБУ АО "Строитель"», — сообщил министр строительства и архитектуры региона Дмитрий Калугин.

Здание бывшего кардиоцентра построено в 1905–1907 годах. После реконструкции в 1960–1970-х его фасады претерпели изменения: линия арочных окон стала другой, вместо двух спаренных появились прямоугольные. Также были утрачены широкие лестницы к парадному входу, а дверные проёмы западного фасада заменили оконными.