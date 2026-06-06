На ПМЭФ обсудили строительство четырехзвездочной гостиницы на Серебряной миле в Благовещенске

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представителями АФК «Система» на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили перспективные проекты по строительству гостиниц в Приамурье.

Как отметил глава региона, туризм — одно из приоритетных направлений. Ожидается, что через десять лет турпоток в Благовещенск достигнет 2–2,5 млн посещений в год, для чего потребуется около 3,6 тыс. гостиничных номеров.

По многофункциональному центру на Серебряной миле уже есть договоренность с инвестором. Проект включает четырехзвездочную гостиницу на 120–150 номеров с зоной отдыха, фитнесом, точками питания и торговыми помещениями. Сейчас прорабатывается вопрос партнерства с «Космос Отель Групп» (входит в АФК «Система») как управляющей компанией.

На Золотой миле власти ищут инвестора для строительства бизнес-центра в «Деловом квартале».

Напомним, в центре Благовещенска создается комплекс объектов для развития российско-китайских отношений: первая в городе пятизвездочная гостиница, многофункциональный общественный центр, Дом российско-китайской дружбы, динопарк (открывается 6 июня). Круглогодичная ярмарка «Амурские сезоны» уже принимает гостей.