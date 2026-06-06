В Благовещенск прибыл первый двухэтажный туристический автобус

Фото: канал мэра Благовещенска Олега Имамеева в МАХ

В столицу Приамурья прибыл необычный туристический автобус. Как сообщил мэр города Олег Имамеев, двухэтажный транспорт вмещает 68 пассажиров (48 посадочных мест). Главная особенность — откидная крыша, превращающая второй этаж в кабриолет.

На первом этаже установлены телевизор и столики. Каждое кресло оснащено индивидуальным плеером для аудиогида. Есть места для инвалидов-колясочников. Оба этажа оборудованы камерами видеонаблюдения.

Запустить экскурсии планируют в конце месяца. Сейчас оформляются разрешительные документы, после чего автобус брендируют. Дизайн разработали Центр развития территорий и Агентство гостеприимства. Параллельно идет запись аудиогида. Продолжительность экскурсионного маршрута — около 45 минут.