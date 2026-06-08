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НовостиОбщество8 июня 2026 10:55

В Белогорске строят трехэтажный терапевтический корпус межрайонной больницы

Белогорская межрайонная больница получит новый трехэтажный терапевтический корпус
Никита Тишков
Фото: официальный сайт Минздрава Амурской области

Фото: официальный сайт Минздрава Амурской области

В апреле в Белогорске началось возведение нового лечебного корпуса Белогорской межрайонной больницы, сообщили в амурском Минздраве. Трехэтажное здание возводят вплотную к существующему хирургическому отделению. Прежнее строение на этом месте демонтировали.

Новый корпус будет оснащен койками кардиологического, неврологического и других профилей, палатами интенсивной терапии, кабинетами УЗИ и функциональной диагностики, а также залом лечебной физкультуры. Строительство ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».