Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 10:18

Особый противопожарный режим в Приамурье отменяется с 11 июня

В Амурской области с 11 июня отменяют особый противопожарный режим
Никита Тишков
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Начиная с четверга, 11 июня, в Амурской области прекращает действие особый противопожарный режим. По данным регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, ситуация с лесными пожарами стабилизировалась — на сегодняшний день ни одного действующего возгорания на территории субъекта не зафиксировано.

Ограничения снимаются в 18 муниципальных образованиях, а также в городах Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, в рабочем посёлке Прогресс и ЗАТО Циолковский.

При этом пожароопасный сезон в регионе ещё не окончен. Профильные подразделения продолжают отслеживать обстановку в лесах и сохраняют готовность к быстрому реагированию на любые происшествия.

В министерстве призвали жителей и гостей области неукоснительно соблюдать правила поведения в лесах и требования пожарной безопасности.