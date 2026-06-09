Особый противопожарный режим в Приамурье отменяется с 11 июня

Фото: Евгения ГУСЕВА

Начиная с четверга, 11 июня, в Амурской области прекращает действие особый противопожарный режим. По данным регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, ситуация с лесными пожарами стабилизировалась — на сегодняшний день ни одного действующего возгорания на территории субъекта не зафиксировано.

Ограничения снимаются в 18 муниципальных образованиях, а также в городах Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, в рабочем посёлке Прогресс и ЗАТО Циолковский.

При этом пожароопасный сезон в регионе ещё не окончен. Профильные подразделения продолжают отслеживать обстановку в лесах и сохраняют готовность к быстрому реагированию на любые происшествия.

В министерстве призвали жителей и гостей области неукоснительно соблюдать правила поведения в лесах и требования пожарной безопасности.