В Приамурье бизнесмен обманул местные власти на 34 миллиона рублей

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Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, бизнесмен участвовал в государственной программе развития туризма. Он представил властям региона инвестиционный проект, пообещав возвести 18 блочно-модульных домиков для круглогодичного проживания туристов.

На реализацию этой задумки из федерального бюджета было выделено более 34 миллионов рублей. Однако строить ничего мужчина не стал — деньги просто присвоил и потратил на личные нужды, никак не связанные со строительством. Чтобы замести следы, бизнесмен отправлял в правительство фиктивные договоры и акты, якобы подтверждающие закупку и установку домиков.

Но строительная экспертиза показала правду: на участке обнаружилось лишь шесть недостроенных объектов, ни один из которых не соответствовал требуемым блочно-модульным конструкциям. С целью возмещения ущерба суд наложил арест на имущество самого предпринимателя и третьих лиц на общую сумму свыше 31 миллиона рублей. Уголовное дело передано для рассмотрения в Благовещенский городской суд.