В Благовещенске запретили продажу никотина у стен колледжа

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обратилось в суд. Иск был удовлетворен. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Благовещенске сотрудники Роспотребнадзора через суд добились прекращения реализации альтернативной табачной и никотинсодержащей продукции. Точка продажи находилась прямо рядом с Амурским колледжем строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проверку инициировало обращение местного жителя: он сообщил, что табачные изделия продают в опасной близости от учебного корпуса. Информация подтвердилась в земельном управлении администрации города — дистанция от границы колледжа до входа в магазин составляла всего 40 метров.

Как выяснили специалисты, предприниматель торговал продукцией с грубым нарушением закона: до образовательного учреждения было менее 100 метров. Ранее бизнесмен уже получал предостережение о недопустимости подобных действий, однако выездная проверка показала, что торговля продолжалась.

Действующие правила запрещают продажу табачной и никотинсодержащей продукции (включая устройства для её потребления) на расстоянии ближе 100 метров от любых учебных заведений.

В итоге управление Роспотребнадзора по Амурской области обратилось в суд. Исковые требования удовлетворили: действия индивидуального предпринимателя признали незаконными, а реализацию запрещённых товаров возле колледжа прекратили по решению суда.