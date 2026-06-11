В Приамурье ликвидировали последствия схода вагонов на железной дороге

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС России по Амурской области сообщило о происшествии на станции Тюкан в Бурейском округе. Там сошли с рельсов два порожних вагона грузового состава.

Вагоны не опрокинулись, нарушения габарита пути не произошло. Последствия аварии уже ликвидированы.

- Приняты меры по ликвидации последствий схода двух порожних вагонов грузового состава, без опрокидывания и нарушения габарита пути на железнодорожной станции Тюкан в Бурейском муниципальном округе, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение суток также было ликвидировано четыре техногенных пожара.