Благовещенск и Хэйхэ: волонтеры будут дружить через границу

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Власти Благовещенска и китайского Хэйхэ договорились о запуске международных добровольческих обменов. Решение приняли в ходе онлайн-встречи, в которой участвовали сотрудники китайского отдела социологической работы Городского комитета КПК Хэйхэ и представители администрации амурской столицы.

Стороны обсудили направления добровольческой деятельности и договорились перенимать лучшие практики. Первый обмен пройдет уже в июле: китайские волонтеры приедут в Благовещенск 13–14 июля, а амурские добровольцы отправятся в Хэйхэ 15–16 июля. Также запланирована международная экологическая акция «Одна река — два берега».

«В Благовещенске давно и успешно развиваются разные форматы сотрудничества с Хэйхэ: обмены для школьников, артистов, работников разных сфер и даже семейные. Рада, что добровольцы теперь тоже станут частью этой большой трансграничной истории. Уверена, волонтерские обмены станут доброй традицией», — отметила заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Хопатько.