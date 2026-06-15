Амурские охотники смогут добыть на 70% меньше фазанов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области грядут серьезные изменения для любителей поохотиться. В наступающем сезоне власти региона ввели жесткие ограничения на отстрел фазанов. Причина — резкое падение популяции этих птиц. Согласно данным зимних учетов, численность составила всего 82,2 тысячи особей — это почти в два раза меньше, чем год назад. Такую информацию предоставило областное управление по охране животного мира.

Аналогичная тенденция фиксируется и в сопредельных районах Китая. Специалисты сейчас пытаются установить, из-за чего поголовье так сократилось. Одна из главных версий — инфекционное заболевание, поразившее птиц.

Чтобы спасти оставшееся поголовье, лимиты добычи фазана решено урезать на 70%, а также значительно уменьшить число выдаваемых разрешений. В ведомстве надеются на сознательность охотников и подчеркивают: эти меры помогут виду быстрее восстановиться. Подача заявок на осеннюю охоту в общедоступных угодьях начнется 10 июля.

При этом весной охотников ждет послабление: суточную норму по водоплавающей дичи повысили. Теперь вместо двух разрешенных ранее уток или гусей в день можно добывать до трех.