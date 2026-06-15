В школах Приамурья к 1 сентября откроют больше 50 современных кафе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье к 1 сентября в школах начнут работать минимум 54 современных кафе вместо обычных столовых.

Такое поручение дал губернатор Василий Орлов, и сейчас минобрнауки региона активно воплощает идею в жизнь. Первыми обновлять пищеблоки стали те учебные заведения, которые не задействованы в проведении ЕГЭ и ОГЭ — чтобы ремонт не мешал выпускникам. Как только экзамены закончатся, работы стартуют и в остальных школах.

На создание школьных кафе выделены средства по двум схемам: 37 объектов ремонтируют на условиях софинансирования (пополам из муниципальных и областного бюджетов), а на 17 кафе дают прямую субсидию из казны региона.