В Благовещенске после вмешательства прокуратуры подняли затонувший теплоход

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Благовещенске со дна затона подняли теплоход «Павлин», который ранее ушел под воду. Причиной происшествия стало нарушение правил стоянки со стороны собственника, что не ускользнуло от внимания транспортной прокуратуры.

Проведенная проверка показала, что судовладелец не обеспечил должной безопасности судна на акватории реки Зеи.

Прокурор потребовал оперативно устранить нарушение, чтобы не допустить попадания в реку вредных веществ от коррозии металла.

«В целях предотвращения поступления в окружающую среду продуктов коррозии металла и других вредных веществ внесено представление судовладельцу», - говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

После вмешательства надзорного органа теплоход успешно извлекли из воды и направили в док для восстановления, сообщает ведомство.