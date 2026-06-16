Боец СВО из Приамурья удостоен медали Суворова

Рядовой Алексей Агафонов с первых дней выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Заставочное фото. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженец Приамурья Алексей Агафонов, рискуя жизнью под плотным огнем, провел колонну с боеприпасами к позициям на передовой. За этот подвиг рядовой удостоен медали Суворова.

В пресс-службе Восточного военного округа рассказали, что Агафонов выполняет задачи в ходе специальной военной операции с самого ее начала. Во время одного из рейсов ему предстояло доставить снаряжение на линию соприкосновения.

Несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника, бойцу удалось провести технику через опасную зону без потерь. Более того, под непрекращающимся вражеским огнем он наладил эвакуацию и восстановление трех бронемашин, выведя их из-под удара. Проявленные стойкость и героизм были отмечены государственной наградой. Эта медаль является одной из высоких ведомственных наград и вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.