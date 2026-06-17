Участковые полицейские в Приамурье будут получать до 20 тысяч рублей надбавки ежемесячно

Условие: отработать не менее 15 рабочих дней в месяце Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Амурской области расширило программу финансовой поддержки сотрудников органов внутренних дел. Теперь дополнительные ежемесячные выплаты назначены участковым уполномоченным не только в отдалённых северных территориях, но и в крупных городах региона.

Программа стартовала в 2024 году — тогда надбавки получали только полицейские в Тынде, Зее, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском и Архаринском округах. Теперь в список включены управления и отделы МВД в Благовещенске, Белогорске, Свободном и Октябрьском округе.

Размер выплат зависит от должности. Старшие участковые и участковые уполномоченные будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно. Временно замещающие эти должности, а также помощники участковых — по 10 тысяч. Главное условие: сотрудник должен фактически отслужить не менее 15 рабочих дней в месяце.