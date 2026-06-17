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НовостиОбщество17 июня 2026 8:11

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Благовещенска более чем на сутки

Авиакомпанию привлекли к ответственности за нарушение прав пассажиров
Никита Тишков
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла авиаперевозчика к ответственности за нарушение прав пассажиров. Инцидент произошёл в декабре 2025 года: самолёт, следовавший в село Октябрьский Зейского округа, вылетел с опозданием более чем на сутки.

При этом пассажиров не информировали о задержке, не предоставили напитки и горячее питание, не предложили гостиницу. Прокуратура признала это нарушением федерального законодательства и назначила штраф. За нарушение прав потребителей в таких случаях предусмотрена административная ответственность — до 40 тысяч рублей.

- По инициативе транспортного прокурора авиапредприятие дважды привлечено к административной ответственности, - говорится в сообщении.