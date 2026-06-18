В Белогорске закрывают детский сад

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белогорске принято решение о ликвидации одного из зданий детского сада. Одновременно с этим город планирует строительство трех новых образовательных объектов: детского сада на 170 мест в микрорайоне «Южный», блока начальной школы (120 мест) и детсада (100 мест) в микрорайоне «Транспортный», а также пристройки к школе №10 на 250 учащихся. Все объекты включены в мастер-план города, их возведение запланировано до 2030 года.

Как пояснил мэр Станислав Мелюков, решение о закрытии детсада №7 (Ломоносова, 8) связано с избытком мест. Из 14 зданий детских садов нормативная вместимость — 3090 детей, по спискам числятся 2772, а ежедневно приходят порядка 70% от нормы. Свободных мест более 500.

Закрываемое здание планируется продать, а вырученные средства направить на разработку проектно-сметной документации для трех будущих объектов. Сотрудникам предложат трудоустройство в другие учреждения.