Новый путепровод в Благовещенске начнут строить в 2029 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске в 2029 году начнут строить четырехполосный путепровод. Проектирование объекта уже идет. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе отчета о совместной работе правительства и Заксобрания, строительство включено в шестилетний план дорожной деятельности России. Глава региона доложил об этом президенту, и тот поддержал инициативу.

Новый путепровод соединит центр города с Северным микрорайоном, где активно возводится жилье и социальные объекты. В перспективе там будут проживать более 42 тысяч человек, появится школа, поликлиника, торговые центры. Предварительная длина сооружения — 382 метра, движение организуют по четырем полосам.

За последние пять лет в Приамурье уже построили три путепровода через Транссиб — в Свободном, Новобурейском и Серышеве. Сейчас идет строительство в Белогорске (с опережением графика, сдача в 2027 году). Еще два объекта запланированы в Завитинске и Возжаевке.