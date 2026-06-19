15 амурских студентов получили первые губернаторские ИТ-стипендии по 30 тысяч рублей

Талантливых студентов вузов и колледжей поддержали материально. Фото: правительство Амурской области

15 талантливых студентов вузов и колледжей получили по 30 тысяч рублей. Губернаторские ИТ-премии вручались будущим специалистам впервые.

Инициатива реализуется министерством цифрового развития и связи региона. Стипендии назначаются по итогам конкурсного отбора и направлены на поддержку молодёжи, осваивающей профессии, важные для цифровой трансформации области.

Среди лауреатов — студенты АмГУ, БГПУ, педагогического колледжа и других профильных учреждений. Третьекурсница педколледжа Дарья Сиренко в ноябре прошлого года стала финалисткой национальной премии «Студент года» в номинации «Профессионал года». Она разработала для колледжа учебный чат-бот. Магистрант АмГУ Виктор Гудимов активно участвует в хакатонах, конференциях и выставках по искусственному интеллекту и криптографической защите.

Мера поддержки, инициированная главой региона, призвана не только поощрять достижения, но и формировать в Приамурье устойчивый пул цифровых специалистов. Стипендии должны мотивировать студентов продолжать обучение и применять знания в регионе.