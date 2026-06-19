Бюджет Приамурья пополнился на 7,8 млрд рублей

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За пять месяцев с начала года в консолидированный бюджет региона поступило свыше 55 млрд рублей налогов и сборов. Это на 7,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе УФНС России по Амурской области.

Основная часть средств направлена в областной бюджет — 47,4 млрд рублей, в местные бюджеты — 8,3 млрд рублей. Наибольшую долю поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц (40,7%) и налог на прибыль организаций (25,2%).

Лидерами по формированию доходов стали добывающая отрасль (29,7%), строительство (17,3%), транспортировка и хранение (13,5%), торговля и ремонт автомобилей (8,1%), а также энергетика и ЖКХ (7,9%).

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование выросли на 18,4% и достигли 29,6 млрд рублей.