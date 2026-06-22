Под минометным огнем: амурский водитель спас колонну с боеприпасами

Заставочное фото. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В зоне специальной военной операции колонна с боезапасом попала под удар противника, но один из военнослужащих из Приамурья не только сохранил груз, но и вывел технику из-под обстрела. О героическом поступке земляка сообщили в пресс-службе ВВО.

Младший сержант Виктор Шинкаренко — уроженец Амурской области — участвует в СВО с первых дней. В ходе одной из миссий он в составе автоколонны доставлял снаряды на передовые позиции. Двигаясь ночью в условиях ограниченной видимости, подразделение прибыло на точку разгрузки, однако в самый ответственный момент их засекла вражеская разведка.

Начался минометный обстрел. Но Виктор не поддался панике — грамотно маневрируя, он вывел машину с опасного участка и в полном объеме выполнил боевую задачу. После этого военнослужащий остался в зоне соприкосновения и продолжил работу.

За проявленное мужество, хладнокровие и высокий профессионализм младший сержант Шинкаренко награжден медалью Жукова.