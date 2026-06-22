В День памяти и скорби в Благовещенске возложили цветы к мемориалу воинам-амурцам

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске прошли памятные мероприятия, посвященные подвигу воинов-Приамурья. Глава города Олег Имамеев подчеркнул важность преемственности поколений: «Мы обязаны ощущать неразрывную нить между тем далеким июньским утром и днем нынешним».

22 июня, в траурную дату начала Великой Отечественной войны, на площади Победы состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу. В своем выступлении мэр напомнил о вкладе благовещенцев-фронтовиков в общую Победу.

«Эта дата навечно вписана в память нашего народа. Ровно 85 лет назад, на рассвете, без предупреждения гитлеровская Германия обрушила удар на нашу Родину. Война ворвалась в каждый дом, затронула каждую семью. Не обошла она стороной и Благовещенск — наши земляки уходили защищать страну с амурских берегов. Многие из них навсегда остались молодыми, оставив за спиной родные очаги, несбывшиеся надежды и оборванные судьбы. Трудно даже представить боль матерей, жен и детей, провожавших близких в неизвестность. Но, преодолев все испытания, наш народ выстоял.

Сегодня, когда российские воины вновь встали на защиту Отечества в ходе специальной военной операции, мы острее осознаем значение этого дня. Это наша общая боль — и наша общая гордость. За тех, кто выдержал все тяготы. За тех, кто не дожил до Победы. За тех, кто подарил нам будущее. Мы обязаны помнить и видеть живую связь времен. Вечная память воинам-амурцам. И вечная благодарность от всех нас», — обратился к собравшимся Олег Имамеев.