В Благовещенске увеличилось число стобалльников по ЕГЭ

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске подвели предварительные итоги экзаменационной кампании. В этом году в городе уже восемь выпускников получили 100 баллов — на два больше, чем в прошлом. Об этом в своем канале в МАХ сообщил мэр города Олег Имамеев

«Это еще не финал: последние результаты станут известны 1 июля, и мы верим, что копилка достижений города может пополниться», — написал глава города.

Сейчас по химии высший балл у Юлии Моржевой (Алексеевская гимназия) и Ирины Полуниной (школа № 28). По русскому языку 100 баллов набрали шесть выпускниц: Екатерина Бутусова (школа № 5), Алена Духанина (школа № 2), Елизавета Емельянова (гимназия № 1), Ника Иванова (школа № 28), Алена Москалева и Александра Топчиева (школа № 26).

Количество работ на 80+ баллов выросло до 203. Мэр отметил значительный рост качества подготовки по истории, русскому языку, литературе и химии.

«Убежден, что такие высокие баллы помогут выпускникам поступить в вузы мечты и стать классными профессионалами», — добавил Олег Имамеев.