В Благовещенске скончалась 95-летняя экс-глава амурского отделения Детского фонда

Маине Спицыной было 95 лет. Фото: max.ru/minsotsamur

В Благовещенске на 96-м году жизни скончалась Маина Спицына, долгие годы возглавлявшая амурское отделение Российского детского фонда. Об этом сообщило региональное министерство социальной защиты.

«Маина Николаевна руководила Детским фондом Амурской области 27 лет. За это время она объехала весь регион, лично посещала многодетные семьи, поддерживала связь с детскими домами и социальными учреждениями, где воспитывались дети-сироты и ребята, оставшиеся без родительского тепла», — говорится в сообщении ведомства.

Прощание с Маиной Спицыной пройдет 25 июня в 13:00 в Доме траурных обрядов на улице Тенистой.