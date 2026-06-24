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НовостиОбщество24 июня 2026 9:48

В Приамурье владельца торгового центра оштрафовали за грубые нарушения пожарной безопасности

Владелец ТЦ в Приамурье заплатит 40 тысяч за пожарную безответственность
Никита Тишков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Райчихинска провела проверку соблюдения законодательства на объектах массового пребывания людей. В одном из торговых центров выявлены серьезные нарушения: отсутствовали обязательные документы по пожарной безопасности, аварийное освещение и указатели путей эвакуации.

Персонал не обучали мерам пожарной безопасности, а строительные конструкции не обрабатывали огнезащитными составами.

Суд оштрафовал собственника на 40 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все нарушения устранены, объект приведен в соответствие с требованиями.