Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 9:25

В Амурской области проверяют выплаты зарплаты ниже МРОТ

В Приамурье выявлены случаи выплаты зарплаты ниже МРОТ
Никита Тишков
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

Государственная инспекция труда проанализировала срабатывания индикатора «выплата заработной платы ниже МРОТ», введенного в конце 2024 года. За 2025 год и первое полугодие 2026 года сигнал сработал восемь раз.

Не всегда это нарушение: выплаты могут быть ниже минимального размера оплаты труда при неполной занятости, отпуске без сохранения зарплаты, декрете или прогулах. В двух случаях подтверждены фактические выплаты ниже МРОТ (с января 2026 года он составляет 27 093 рубля).

В ходе проверок выявлены и сопутствующие нарушения: задержки выплат и отсутствие компенсации за просрочку. Всего найдено 17 нарушений, выданы предписания, руководители привлечены к ответственности. Также встречаются случаи неофициального трудоустройства и невыплаты зарплаты — тогда амурчанам приходится добиваться справедливости через суд.