Фото: администрация Благовещенска

Стали известны сроки проведения трансграничного заплыва «Дружба» между Благовещенском и Хэйхэ.

Мероприятие пройдет 2 августа. Как информирует министерство спорта Приамурья, в этот день на воду выйдут ровно по 150 атлетов с каждой стороны, которые продемонстрируют силу духа и мастерство в плавании через пограничную водную артерию.

Маршрут для российских участников пролегает от городской набережной (в районе улиц Артиллерийской и Мухина) вниз по течению до китайского берега, финишируя у торгового центра «Юань Дун». Параллельно, но чуть выше по течению, стартует и китайская команда, которая возьмет курс навстречу.

Попасть в состав команды может каждый взрослый (от 18 лет), но только если у него есть справка от врача и железная выносливость. Отборочные заплывы состоятся уже 20 и 21 июля.