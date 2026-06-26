Завод по глубокой переработке сои в Белогорске готовится к запуску

Фото: МАХ-канал Василия Орлова

Губернатор Амурской области Василий Орлов лично проверил, как продвигается строительство крупнейшего на Дальнем Востоке перерабатывающего кластера. Встреча с инвесторами из «Содружества» прошла прямо на объекте, где сейчас кипит работа: основные агрегаты уже стоят на своих местах, инженеры монтируют внутренние сети, а стройка не останавливается даже в ночную смену благодаря 1 500 рабочим.

По словам главы региона, дедлайн по графику не нарушен. Пик пусконаладки придётся на август, а первый полноценный цикл переработки запланирован на ноябрь будущего года — предприятие должно встретить новый урожай сои в полной готовности.

Производительность будущего гиганта впечатляет: 1 миллион тонн в год. Это даст региону не только налоговые поступления, но и 600 новых вакансий. Уже сейчас кадровики формируют штат, и наблюдается приток соискателей из других профессий, желающих освоить смежные специальности. Дополнительно решается вопрос с транспортной доступностью: дорогу к предприятию приводят в порядок, работы обещают завершить в августе. Торжественное открытие запланировано в рамках ВЭФ. Василий Орлов заверил, что все этапы синхронизированы, и задержек не предвидится.