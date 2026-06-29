Роман Пантелеев покинул пост прокурора Амурской области. Совет Федерации утвердил Романа Пантелеева новым прокурором Саратовской области.
Кандидатуру внес на рассмотрение Президент Владимир Путин. Пантелеев руководил прокуратурой Амурской области с апреля 2023 года. За это время он утвердил обвинения по громким делам: от злоупотреблений экс-мэра Тынды до хищений в Росгвардии.
46-летний уроженец Камчатки начинал карьеру на родине, работал в Челябинской области и Приморье. Имеет чин госсоветника юстиции 3-го класса, награды «Почетный работник прокуратуры РФ» и «За безупречную службу».