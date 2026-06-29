Роман Пантелеев теперь будет руководить прокуратурой Саратовской области. Фото: прокуратура Амурской области

Роман Пантелеев покинул пост прокурора Амурской области. Совет Федерации утвердил Романа Пантелеева новым прокурором Саратовской области.

Кандидатуру внес на рассмотрение Президент Владимир Путин. Пантелеев руководил прокуратурой Амурской области с апреля 2023 года. За это время он утвердил обвинения по громким делам: от злоупотреблений экс-мэра Тынды до хищений в Росгвардии.

46-летний уроженец Камчатки начинал карьеру на родине, работал в Челябинской области и Приморье. Имеет чин госсоветника юстиции 3-го класса, награды «Почетный работник прокуратуры РФ» и «За безупречную службу».