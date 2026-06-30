В Новобурейском вводят плату за проезд по путепроводу для крупногабаритного транспорта

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июля проезд по новому путепроводу в поселке Новобурейский станет платным для крупногабаритного транспорта. Грузовые автомобили с тремя и более осями (включая прицепы) и транспортом высотой более 2,6 м будут платить 250 рублей. Как пояснили в региональном минтрансе, около 98% машин по-прежнему будут проезжать бесплатно.

Путепровод построен на заемные средства по концессионному соглашению, поэтому сборы необходимы для возврата кредитов и покрытия эксплуатационных расходов. На подъезде установлена рамка, автоматически считывающая госномера, габариты и количество осей — обход системы невозможен.

От оплаты освобождены легковые авто, автобусы, грузовики с двумя осями и спецмашины (пожарная охрана, полиция, скорая, аварийно-спасательные службы, военные, ФСБ, почта и другие).

Оплатить проезд можно в личном кабинете на сайте путепровода или через транспондер. Деньги должны поступить в течение 5 календарных дней. При нарушении — штраф, но если оплатить в течение 20 дней, его аннулируют.

Для грузового транспорта предусмотрены альтернативные маршруты в объезд. Новый путепровод открыли в декабре 2025 года, он заменил проблемный переезд и избавил жителей от пробок.