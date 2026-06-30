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НовостиОбщество30 июня 2026 9:48

В Приамурье предприниматель более двух месяцев не платил зарплату машинистам

Амурского предпринимателя судят за невыплату зарплаты двум машинистам на 207 тысяч рублей
Никита ТИШКОВ
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Зее завершено расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в невыплате заработной платы. Как сообщили в амурском следственном управлении, работодатель более двух месяцев не перечислял деньги двум машинистам погрузчика. Общая сумма задолженности превысила 207 тысяч рублей.

Дело направлено в суд по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Предпринимателю грозит до трёх лет лишения свободы. В настоящее время задолженность полностью погашена, работникам также выплачена денежная компенсация.