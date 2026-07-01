В Приамурье ушел из жизни известный ученый-палеонтолог Юрий Болотский

В Благовещенске ушел из жизни известный на весь мир палеонтолог Юрий Болотский. Фото: Благовещенская городская дума/архив

1 июля на 69-м году жизни скончался Юрий Леонидович Болотский — ученый с мировым именем, более 40 лет посвятивший изучению мелового периода Восточной Азии. Об этом сообщили в Институте геологии и природопользования ДВО РАН.

Именно под его руководством был обнаружен первый в России полный скелет динозавра, описаны четыре новых для науки вида утконосых динозавров, дана характеристика меловой палеофауны Приамурья. Собранная им палеонтологическая коллекция — одна из крупнейших в России, на ее основе в 1997 году создан палеонтологический музей. Ученый — автор и соавтор более 100 научных трудов.

«Ушел из жизни человек огромного ума, необыкновенного обаяния и большого профессионализма. Светлая память о Юрии Леонидовиче навсегда сохранится в сердцах коллег», — говорится в некрологе института.

Прощание состоится 4 июля с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале на Промышленной, 26.