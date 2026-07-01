Уроженец Приамурья Денис Вайда назначен замминистра лесного хозяйства Забайкалья

В Амурской области Денис Вайда курировал вопросы гражданской обороны и защиты населения. Фото: правительство Забайкальского края

В правительстве Забайкальского края появился новый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности. Должность занял амурчанин Денис Вайда, сообщается на официальном сайте правительства.

Новый замминистра — уроженец Амурской области. Он окончил Академию гражданской защиты МЧС России и Хабаровскую государственную академию экономики и права, а также прошёл переподготовку в Академии государственной противопожарной службы МЧС. Трудовой путь начал в 2004 году, имеет государственные и ведомственные награды.

До назначения в Забайкалье Вайда работал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Амурской области, где курировал вопросы гражданской обороны и защиты населения. За годы службы он удостоен медалей и нагрудных знаков МЧС России.