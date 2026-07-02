В Амурской области уничтожены зараженные китайские перцы и помидоры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала года через пункт пропуска «Кани-Курган» из Китая в Приамурье поступило более 50 тысяч тонн свежих овощей и зелени: картофель, огурцы, томаты, сладкий и острый перец, свекла, морковь, кабачки, салат, кинза, сельдерей и другая продукция. Весь импорт прошел фитосанитарный контроль управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

От каждой партии отбирали пробы и направляли в испытательную лабораторию Амурского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В партиях помидоров и перцев выявлено 12 случаев заражения вирусом морщинистости плодов томата. В листьях салата обнаружен западный калифорнийский цветочный трипс — три случая. Общий объем зараженной продукции составил около 12 тонн.

По предписаниям Россельхознадзора все зараженные партии были уничтожены предпринимателями.