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НовостиОбщество2 июля 2026 7:43

В Приамурье у бизнесмена изъяли подделки известных брендов на сумму больше 150 тысяч рублей

Амурского бизнесмена оштрафовали на 155 тысяч рублей за продажу контрафакта
Никита ТИШКОВ
Фото: Ольга Юшкова

Фото: Ольга Юшкова

Сковородинская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере оборота товаров, пересекающих государственную границу. В ходе проверки из продажи изъята продукция с незаконно нанесенной символикой популярных брендов. Общая стоимость контрафакта превысила 100 тысяч рублей. На упаковке также отсутствовала обязательная маркировка, предусмотренная техрегламентами.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Суд назначил штрафы на общую сумму 155 тысяч рублей. Контрафактная продукция конфискована.