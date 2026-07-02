В Приамурье у бизнесмена изъяли подделки известных брендов на сумму больше 150 тысяч рублей

Фото: Ольга Юшкова

Сковородинская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере оборота товаров, пересекающих государственную границу. В ходе проверки из продажи изъята продукция с незаконно нанесенной символикой популярных брендов. Общая стоимость контрафакта превысила 100 тысяч рублей. На упаковке также отсутствовала обязательная маркировка, предусмотренная техрегламентами.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Суд назначил штрафы на общую сумму 155 тысяч рублей. Контрафактная продукция конфискована.