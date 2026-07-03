Суд в Новосибирске отменил первый в России полный запрет электросамокатов в Благовещенске

Пятый апелляционный суд в Новосибирске признал незаконным полный запрет на электросамокаты, который ввели в Благовещенске в 2025 году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске признал незаконным полный запрет на использование электросамокатов, введенный в Благовещенске. Решение Амурского областного суда отменено 1 июля по итогам рассмотрения апелляционной жалобы.

В 2025 году Благовещенск стал первым городом в стране, где власти полностью запретили этот вид транспорта, объяснив это ростом аварийности и жалобами горожан. За нарушение планировались штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч — для должностных лиц и до 100 тысяч — для юридических лиц.

Инициаторами оспаривания выступили оператор проката ООО «ВУШ» и прокуратура Амурской области. Даже после отмены полного запрета городская дума установила ограничения на движение и парковку вне специальных зон, но и эти нормы были признаны судом недействительными. Апелляционная инстанция указала, что подобные ограничения не входят в полномочия местных властей, поскольку вопросы передвижения и парковки регулируются федеральным законодательством.