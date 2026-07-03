Прапорщик из Приамурья под обстрелом доставил груз и получил медаль Суворова

Амурский прапорщик под атаками дронов доставил груз и получил медаль Суворова Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Старший прапорщик Никита Майоров из железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, проявил мужество при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Как сообщили в пресс-службе ВВО, при доставке важного груза колонна попала под угрозу. Военнослужащий вовремя заметил приближающийся дрон-камикадзе и резко ушел от удара – беспилотник взорвался рядом, обездвижив машину. Прапорщик быстро устранил повреждения, вернув транспорт в строй.

На маршруте атаки повторялись, но благодаря мастерству и хладнокровию Никиты Майорова груз был доставлен в полном объеме, ни одна машина не пострадала. Его профессионализм помог обеспечить мотострелковое подразделение необходимым. За самоотверженность и отвагу прапорщик награжден медалью Суворова.