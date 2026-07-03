Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. В честь 90-летия ведомства в общественно-культурном центре Благовещенска чествовали отличников службы и ветеранов.

Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Дюмин поздравил собравшихся.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

«Девять десятилетий — это огромный путь, который прошла Госавтоинспекция вместе со страной. За эти годы менялись автомобили, дороги, правила, но неизменным оставалась ваша преданность делу, профессионализм и ответственность за жизнь и здоровье людей», - подчеркнул Андрей Дюмин.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам, заложившим традиции службы. Сотрудников поздравили с праздником и пожелали им безопасных дорог, добра и благополучия.