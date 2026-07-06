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НовостиОбщество6 июля 2026 10:08

Белогорскую управляющую компанию оштрафовали за обшарпанные подъезды

В Белогорске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч за обшарпанные подъезды
Никита ТИШКОВ
Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Белогорска проверила содержание многоквартирных домов местными управляющими организациями. В одной из многоэтажек выявлены серьёзные нарушения: подъезды находились в неудовлетворительном состоянии, стены и лестничные пролёты требовали ремонта.

В отношении директора УК возбуждено дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований). Назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства компания оперативно устранила все нарушения и привела подъезды в порядок.