В Приамурье растет число заболевших энтеровирусной инфекцией

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В Амурской области сохраняется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Чаще всего болезнь диагностируют у детей дошкольного возраста в Благовещенске.

Клещи также не теряют активности. За неделю в медучреждения с укусами обратились 97 человек, из них 25 детей. Из 88 исследованных клещей в пяти обнаружен возбудитель боррелиоза, в одном — риккетсиоза. Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний клещевыми инфекциями за неделю нет.

Специалисты рекомендуют на природе использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок. При укусе клеща необходимо сразу обратиться в травмпункт. Для профилактики энтеровируса — тщательно мыть руки, особенно после общественных мест и перед едой. При первых симптомах — не заниматься самолечением и вызвать врача.