Амурские власти направят 400 млн рублей на квартиры для сирот

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В 2026 году амурские власти выделят около 400 миллионов рублей на предоставление жилья детям-сиротам по договорам специализированного найма. Это позволит улучшить жилищные условия 127 жителям региона из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Часть из них уже получили ключи. Квартиры вручены 78 сиротам в Благовещенске, Зее, а также в Благовещенском, Сковородинском, Ивановском, Завитинском, Зейском и Тамбовском округах. До конца года новоселье ожидает еще 49 человек.

С 2024 года у детей-сирот есть возможность сократить срок договора специализированного найма с пяти до трех лет. Условия: официальный доход не ниже МРОТ, отсутствие долгов по налогам, непогашенных судимостей, психических заболеваний или зависимостей, а также надлежащее содержание жилья.

Всего в этом году на жилье для сирот направлено более 1 млрд рублей: 390 млн — на покупку квартир по договорам найма, еще 960 млн — на жилищные сертификаты. Таким образом, собственное жилье получат 315 сирот из Приамурья.