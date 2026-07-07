Борис Белобородов: «Налоговая тема не должна становиться предвыборной манипуляцией»

Фото: Союз предпринимателей Амурской области

Налоговая тема — одна из самых чувствительных для избирателей. И это не случайно: она касается двух третей экономически активного населения страны.

На первый взгляд кажется, что налоги —тема для бухгалтеров. Но это только на первый взгляд. Давайте посчитаем. В России около 7 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса. В среднем у каждого работает три наёмных сотрудника. Это уже 28 миллионов человек. Добавим членов семей: ещё примерно 21 миллион. И 16 миллионов самозанятых. Итог: около 65 миллионов человек. Это те люди, для кого малый бизнес является источником работы и дохода.

Именно поэтому в предвыборной риторике налоги — одна из главных тем. Политики знают: эта тема близка и понятна людям, даже если они не погружены в бухгалтерские тонкости.

Что произошло с налогами в 2025-2026 годах

Многие до сих пор не понимают, что именно изменилось. А изменилось важное: государство резко изменило планку, за которой малый (а точнее - микро-) бизнес перестаёт быть «малым» в глазах налоговиков. Это значит, что возросла налоговая нагрузка, что не может не отразится на конечной цене для потребителя и судьбе самого бизнеса.

С 1 января 2026 года порог выручки для освобождения от НДС на упрощённой системе налогообложения снизился с 60 до 20 миллионов рублей в год. Для патентной системы аналогично. По информации экспертов, планировалось дальнейшее снижение до 15 миллионов в 2027 году и до 10 миллионов в 2028-м.

Изменения затронули сотни тысяч предпринимателей по всей стране. Этот удар пришёлся по тем, кто работает «на земле»: по магазинам в сёлах и малых городах, по кафе, автосервисам и парикмахерским, по частным детским садам и репетиторам, по пекарням и мастерским. По тем, кто чинит технику, возит грузы и делает ремонт. Это миллионы людей, чей труд — повседневная реальность для большинства из нас.

Индивидуальные предприниматели, кто работал на патентной системе, столкнулись с ростом налоговой нагрузки в разы — от 3–5 до 10 раз в зависимости от выручки. Для многих это стало шоком, потому что бизнес, который приносил стабильный доход, вдруг перестал быть рентабельным.

При этом ещё несколько лет назад чиновники обещали стабильность налоговой системы. Говорили, что законы не будут меняться каждый год, чтобы бизнес мог планировать свою работу. А что мы видим? Постоянные корректировки. Вспомните хотя бы историю с общепитом: НДС ввели с 1 января, а потом спохватились и с 1 апреля освободили. Это не работа, а дёрганье, которое лишает предпринимателей уверенности в завтрашнем дне.

Предвыборные обещания: партия за партией

Справка

Борис Белобородов — председатель Союза предпринимателей Амурской области, общественный бизнес-омбудсмен. Предприниматель с 1992 года. В разное время — советник губернатора Приамурья, председатель Совета по развитию предпринимательства при правительстве области, уполномоченный по защите прав предпринимателей. В 2023 году баллотировался на пост губернатора Амурской области от КПРФ, занял второе место. Беспартийный.

Начну с одной известной партии. Она сейчас подает заморозку порога в 20 миллионов как большое достижение. Но это она же осенью 2025 года продавила закон, который обрушил порог с 60 до 10 миллионов. Поправки партии-оппонента о сохранении 60 миллионов они тогда отклонили. Где были эти спасители? Это не поддержка, а работа над собственными ошибками.

Другая партия обещает отменить НДС. Например, в США его нет — там налог с продаж 5–8%. Но у них другая система. В России одномоментная отмена НДС означает потерю значительной части доходов бюджета. Без проработанной программы развития экономики это может выглядеть как популизм.

Третья партия предлагает повысить налоги для богатых до 45%. В мире такое есть — в США, в странах Северной Европы. Но там экономики устойчивы десятилетиями. Введение таких мер в сегодняшней России приведет к массовому выводу крупного частного капитала из страны.

Представители еще одной партии говорят о децентрализации налогов. Идея красивая, но в нынешней бюджетной конструкции она может привести к кассовым разрывам и недофинансированию федеральных обязательств.

Звучат обещания снизить НДС и пенсионный возраст. Без источников финансирования это популизм. Заморозка порога для УСН обойдётся бюджету в 251 миллиард рублей за три года. Снижение ставки НДС — в разы дороже. Откуда деньги? Неясно.

Почему большинство обещаний — пустые

Проблема не в том, что партии обещают снизить налоги. А в том, как они это делают: их объяснения и прошлых повышений, и нынешних обещаний снижения — формальные. Никто не показывает, как именно повышение налогов повлияет на экономику, сколько денег реально поступит в бюджет и что получит взамен предприниматель. И никто не просчитывает последствия. Никто не говорит: «Мы повышаем налоги, а взамен делаем то-то и то-то». Именно поэтому не всем предвыборным обещаниям можно верить. Нет конкретики — нет доверия.

Как не дать себя обмануть

Опытных предпринимателей сложно обмануть — они знают цену обещаниям и понимают, где начинается пустой звук. Но что делать тем, кто только начинает свой путь или работает по найму в малом бизнесе и не знает, как проверить слова политиков? Есть простой принцип: всегда спрашивайте «за счёт чего?». Если кандидат обещает снизить налоги или увеличить поддержку, но не может внятно объяснить, откуда возьмутся деньги и как это повлияет на ваш бизнес, — значит, перед вами пустые обещания.

Ищите конкретику, сравнивайте программы, следите не за лозунгами, а за тем, кто предлагает реальные механизмы. И помните: в одиночку любой бизнес уязвим. Объединяйтесь с другими предпринимателями — тогда ваш голос становится весомее. Именно для этого создаются деловые объединения.

В России действуют четыре крупных деловых объединения: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России». На Дальнем Востоке – Союз предпринимателей Амурской области.

Есть ещё один важный момент. Предпринимателям стоит внимательно относиться не только к словам политиков, но и к тому, что говорят те, кто по определению должен защищать их интересы. Я говорю о деловых объединениях. По идее, они должны быть на острие налоговых обсуждений. Но что мы видим на практике?

Голоса ТПП по налогам почти не слышно. «Деловая Россия» молчит с тех пор, как два года назад предложила снизить порог выручки для взимания НДС. РСПП хотя бы иногда делает взвешенные предложения. Руководство «Опоры России» входит в генеральный совет «ЕдинойРоссии», и это, к сожалению, сказывается на позиции организации и скорости её реакции на события. Тогда как предпринимателям нужна не партийная дисциплина, а независимая и своевременная защита их интересов.

Федеральные объединения часто далеки от реалий малого бизнеса в регионах. Амурские предприниматели это почувствовали на себе и создали свой Союз, в котором решения принимаются не в Москве, а на месте — по принципу «что нужно бизнесу здесь и сейчас, без партийной принадлежности».

Союз предпринимателей Амурской области (СПАО) создан в марте 2026 года. За несколько месяцев организация добилась конкретных результатов: обращение амурчан в связи с увеличением налоговой нагрузки поддержали более 700 предпринимателей, Комитет Госдумы по бюджету и налогам признал предложение СПАО о необходимости распространить трёхлетнюю «заморозку» налогового порога и на патентную систему налогообложения (ПСН) заслуживающим внимания.

Что дальше?

Для достойной жизни и развития страны налоговая политика должна быть стабильной и обоснованной, учитывать интересы всех участников. Налоги не должны становиться темой сиюминутных предвыборных обещаний, подрывающих доверие предпринимателей и их работников к государству.