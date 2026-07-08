В Приамурье в 2026 году обновят более 130 километров дорог

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области в этом году запланированы масштабные дорожные работы. По информации регионального правительства, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок свыше 130 километров дорожного полотна — это вдвое больше, чем в прошлом году.

В Белогорске, Тынде и Свободном суммарно отремонтируют более 10 километров. Еще 10 километров обновят в Благовещенской агломерации. В Свободном работы пройдут на улицах Гоголя, Шевченко, Лермонтова и Михайло-Чесноковской.

Ремонт также затронет 22 участка региональных трасс общей протяженностью более 110 километров. Среди ключевых объектов — аэропортовская трасса с расширением до четырех полос: участок с 16 по 17 километры уже введен в эксплуатацию, а к осени 2027 года запустят отрезок с 0 по 6 километры.

Работы также пройдут на трассах Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка, Завитинск — Поярково, Зея — Тыгда, Благовещенск — Свободный, Белогорск — Серышево, Тамбовка — Раздольное — Муравьевка, Ивановка — Толстовка и на подъезде к селу Козьмодемьяновка.

Кроме того, в Белогорске продолжается строительство нового путепровода, который планируют сдать в 2027 году.