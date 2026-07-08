В Тынде осенью откроют памятник бригадирам БАМа Бондарю и Варшавскому

Фото: MAX-канал Василия Орлова

В День бамовца, 8 июля, губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что осенью в столице БАМа появится памятник бригадирам Александру Бондарю и Ивану Варшавскому. Скульптурная композиция будет установлена на центральной пешеходной улице Тынды — Бамовском Арбате.

Автором монумента стал народный художник России Салават Щербаков, который ранее создал памятник строителям БАМа, открытый в Тынде в 2024 году.

«Я был лично знаком с Иваном Николаевичем Варшавским, Героем Социалистического Труда, чья бригада уложила легендарное "золотое звено" БАМа. Помню его безграничную любовь к магистрали и родной Тынде», — написал глава региона.

Легендарный бамовец ушел из жизни в январе этого года в возрасте 87 лет. Память о нем и его боевом товарище Александре Бондаре будет увековечена в бронзе.