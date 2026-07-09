Приамурье готовится к паводкам: тренировки, проверки и усиленный контроль

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В правительстве Амурской области прошло заседание комиссии по ЧС, которое провел губернатор Василий Орлов. Главная тема — готовность региона к возможным летним паводкам 2026 года.

По прогнозам, в бассейне Амура ожидается обильное выпадение осадков. На российской территории их объем может превысить норму на 30%, в КНР — на 20–50%, что создает риски подъема воды в реках.

К сезону готовятся заранее: обследованы дамбы и гидротехнические сооружения, проверены пункты временного размещения и силы для аварийно-восстановительных работ.

С 15 по 17 июля во всех муниципалитетах пройдет тренировка по оказанию финансовой помощи пострадавшим. Цель — отработать алгоритмы работы в системе «Платформа государственных сервисов» и исключить бюрократические задержки. Параллельно проверят пункты временного размещения, материальные резервы и готовность должностных лиц принимать документы от граждан.