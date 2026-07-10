Коллекторов оштрафовали за ежедневные звонки амурчанину, у которого не было долгов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Житель Приамурья через портал «Госуслуг» пожаловался в региональное управление ФССП на коллекторов: несколько месяцев его ежедневно доставал автоматический робот с разных номеров. А долгов у мужчины не было!
Оказалось, что это ошибка при переносе данных — он стал случайной жертвой обзвона. Коллекторская организация нарушила закон № 230-ФЗ. И это уже не первый раз: за аналогичные нарушения компанию штрафовали раньше.
Суд признал ее виновной и назначил штраф 100 тысяч рублей.