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НовостиОбщество13 июля 2026 6:43

Из Приамурья на передовую отправили два конфискованных автомобиля

Два конфискованных авто из Приамурья отправили в зону СВО
Никита ТИШКОВ
Фото: УФССП России по Амурской области

Фото: УФССП России по Амурской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области передало Министерству обороны два транспортных средства, изъятых у владельцев по решению суда. В числе переданных машин — Toyota Harrier и Toyota Land Cruiser.

Первый автомобиль был конфискован за использование при совершении наркопреступлений. Владелец второго осужден за хулиганство с применением оружия и умышленное причинение вреда здоровью.

Как уточняется, всего с начала 2026 года судебные приставы региона направили в Минобороны 18 единиц конфискованного имущества, 15 из которых — автомототранспортные средства.