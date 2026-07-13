Благовещенская фирма занизила таможенные платежи на 4,3 млн рублей при ввозе светильников из Китая

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Хабаровская таможня выявила факт неуплаты таможенных платежей в крупном размере. Российская компания при импорте светодиодных светильников из Китая не перечислила в федеральный бюджет 4,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении одного из руководителей организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ.

Как пояснил заместитель начальника Хабаровской таможни Андрей Стамиков, ради получения большей прибыли при декларировании товаров были указаны недостоверные сведения о стоимости, что позволило занизить таможенные платежи. Впоследствии фигурант признал вину и погасил доначисленную задолженность.

Материалы уголовного дела направлены в суд.