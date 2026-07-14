На мосту Благовещенск-Хэйхэ открыли «зеленый коридор» для пациента из Китая

Фото: Минздрав Амурской области

Близость к Китаю для Благовещенска — не только экономический фактор, но и возможность оперативно решать вопросы в экстренных медицинских ситуациях. Очередной случай международного взаимодействия произошел на пограничном переходе между Россией и КНР.

В Амурскую областную клиническую больницу поступил 40-летний гражданин Китая. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое: диагностировали перелом шейки бедра и длительный турникетный синдром с последующим развитием острой почечной недостаточности.

Местные медики незамедлительно начали борьбу за жизнь пациента. Ему провели противошоковые мероприятия и три сеанса гемодиализа — аппаратного очищения крови. После того как угроза жизни миновала, встал вопрос о транспортировке иностранца на родину для продолжения терапии.

Для перевозки задействовали реанимобиль Территориального центра медицины катастроф. Путь пролегал до пункта пропуска «Кани-Курган», где ради спасения человека таможенники и пограничники пошли на беспрецедентный шаг: движение транспорта на мосту временно перекрыли, чтобы создать так называемый «зеленый коридор» — беспрепятственную полосу для санитарного транспорта.

В считанные минуты наши врачи передали стабильного пациента китайским коллегам, которые уже ждали его для дальнейшей госпитализации в Поднебесной.